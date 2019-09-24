Япония запустила грузовой корабль к МКС, запуск которого переносился дважды

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным космическим кораблем Kounotori 8 ("Аист-8") к Международной космической станции (МКС) благополучно состоялся в Японии. Трансляцию запуска в прямом эфире вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), сообщает ТАСС.

Запуск переносился дважды – в первый раз из-за пожара на стартовой площадке, во второй - из-за опасности сближения второй ступени ракеты H-2B с российским пилотируемым кораблем "Союз МС-15".

Теперь Kounotori 8 должен доставить на станцию разработанный совместно с Sony аппарат для оптической телекоммуникации с Землей. Тестирование этого устройства планировалось провести до конца года. Также корабль должен доставить на борт два микроспутника для исследования космоса, оборудование и грузы для жизнеобеспечения членов экипажа станции.-0-