Япония затратила на проведение Олимпиады $15,4 млрд

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили $15,4 млрд. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто на 138-й сессии МОК, сообщает ТАСС.

Токийская Олимпиада должна была пройти год назад, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Тосиро Муто отметил, что бюджет Игр после переноса был пересмотрен и на создание безопасной среды для проведения Олимпийских игр было дополнительно потрачено $900 млн. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что МОК внес $1,7 миллиарда долларов, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио прошли успешно.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие около 12,5 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.-0-