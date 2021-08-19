Японская криптобиржа Liquid сообщила о краже со счетов более $91 млн

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники японской криптобиржи Liquid обнаружили, что неизвестные получили несанкционированный доступ к кошелькам ее клиентов, выведя с их счетов активы в размере более $91 млн. Об этом говорится в заявлении на сайте криптобиржи, сообщает ТАСС.Отмечается, что сотрудники Liquid начали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В связи с сохранением возможного риска криптобиржа временно запретила вывод активов со счетов, клиентов Liquid также просят не размещать средства до завершения проверки.-0-