Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса, разработанная японской компанией AnGes при сотрудничестве с Осакским университетом, прошла успешные испытания на животных. Об этом со ссылкой на газету The Nikkei сообщает ТАСС.

По данным The Nikkei, в результате сделанных инъекций у подопытных животных выработались необходимые антитела. Клинические исследования вакцины планируется начать в июле. В них примут участие несколько десятков человек. После получения результатов в сентябре компания рассчитывает перейти к полномасштабным испытаниям, а к концу года получить разрешение на производство от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Сейчас по всему миру проводятся испытания по меньшей мере 10 вакцин от коронавируса, отмечает газета. Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на саммите Группы семи, который в июне может состояться в США, он намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.-0-