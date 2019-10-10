Японские авиакомпании отменяют рейсы из-за приближения супертайфуна

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская авиакомпания All Nippon Airways отменила все внутренние рейсы 12 октября из международного аэропорта Токио (Ханэда) и международного аэропорта Нарита из-за приближения супертайфуна "Хагибис". Об этом сообщает японская телерадиокомпания
Оба аэропорта находятся рядом с японской столицей. Решение All Nippon Airways коснется около 370 рейсов. По данным авиакомпании, могут быть отменены некоторые внутренние рейсы из аэропортов Осака и Тюбу.
Авиакомпания Japan Airlines уже отменила запланированные на предстоящие выходные шесть рейсов из аэропортов Ханэда, Осака и Тюбу.
Ожидается, что супертайфун также повлияет на работу железнодорожной сети Японии. Представители железнодорожных компаний сообщат о корректировках в расписании поездов 11 октября.
Сегодня метеорологическое управление Японии заявило, что супертайфун "Хагибис" находится вблизи островов Огасавара в Тихом океане и продвигается в северном направлении. 10 октября около 18.00 по местному времени у острова Титидзима была зафиксирована максимальная скорость ветра - более 141 км/ч. Синоптики прогнозируют, что супертайфун "Хагибис" 12 октября принесет штормовые ветра и проливные дожди в прибрежные районы Японии, а в восточной части страны могут наблюдаться оползни. Уже 11 октября ожидается штормовая погода на тихоокеанском побережье в восточной и западной частях Японии. Прогнозируется, что за предстоящие сутки - вплоть до вечера 11 октября - на островах Идзу выпадет до 120 мм осадков, а в районах Канто, Токай и Кансай - около 100 мм.-0-