Японские города отказываются от приема олимпийцев

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько японских городов отказываются от планов по размещению олимпийских команд в преддверии Игр в Токио из-за дорогостоящих мер безопасности в связи с пандемией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства AFP.

Соглашения о приеме спортсменов и официальных лиц Олимпиады подписали более 500 муниципалитетов Японии. Однако многие города отказываются от размещения олимпийцев, поскольку жителям этих районов придется избегать любых физических контактов, посещений школ и тренировок на открытом воздухе. Также одной из причин отказа муниципалитетов от приема гостей называются затраты на их размещение, которые будут покрываться из бюджетов этих городов.

Впрочем, не все власти городов отказываются от своих планов. Например, в городе Цуруока в северной префектуре Ямагата примут несколько десятков олимпийских и паралимпийских атлетов из Германии и Молдовы, а в городе Тоттори разместятся команды Ямайки по плаванию, гимнастике и гребцов-паралимпийцев. Атлеты будут жить только в своих городках и перемещаться по обозначенным маршрутам, избегая контактов с местными жителями.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.-0-