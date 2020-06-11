Японские компании сделали самую пессимистичную оценку экономики с 2009 года

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители крупного бизнеса Японии сделали самую негативную оценку экономического состояния страны с 2009 года, когда японская экономика находилась под влиянием последствий мирового финансового кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В опросе министерства финансов Японии приняли участие около 10 тыс. компаний, объем капитала каждой из которых превышает 10 млн иен (более $90 тыс.). Общий коэффициент результатов опроса, который высчитывается путем соотношения сторонников положительной оценки к негативной, составил минус 47,6 для апреля-июня текущего года. Отмечается, что среди представителей автомобильного бизнеса, которые столкнулись с падением объема продаж и производства из-за распространения коронавируса, этот коэффициент составил минус 78,2.

В январе-марте 2009 года общий коэффициент составлял минус 51,3.

5 июня правительство Японии рекордно понизило оценку состояния национальной экономики из-за ситуации с распространением коронавируса. Согласно опубликованным данным, рейтинг деловой активности в стране в апреле упал на 7,3 пункта до отметки 81,5, что стало самым серьезным падением с 1985 года, когда власти создали этот индекс.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 18 тыс., умерли более 930 человек. Свыше 16 тыс. пациентов выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.-0-