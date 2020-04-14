Японские парламентарии сократят свои зарплаты в знак солидарности с населением

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты японского парламента сократят свои зарплаты на 20% в знак солидарности с гражданами, доходы которых упали в связи с пандемией коронавируса. Такая мера будет действовать в течение года. Об этом договорились сегодня правящие и оппозиционные партии Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.

После консультаций между партиями соответствующий законопроект будет оперативно внесен на утверждение в парламент, а само сокращение выплат предполагается начать с мая. Депутаты обеих палат японского парламента в месяц получают по 1 млн 294 тыс. иен (почти $12 тыс.) каждый. Средства, полученные путем урезания зарплат парламентариев, пойдут на компенсации и выплаты населению в связи с потерями от различных ограничений, связанных с распространением инфекции. Аналогичные меры уже предпринимались в Японии, после того как в 2011 году северо-восток ее главного острова Хонсю серьезно пострадал от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1".

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии превышает 8,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Жертвами COVID-19 стали 158 человек.-0-