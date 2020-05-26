Японские педиатры предупреждают об опасности ношения масок для детей младше двух лет

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Японии предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья. Японская ассоциация педиатров считает, что маски могут затруднять дыхание и увеличивают риск удушья у малышей, сообщает Reuters.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая отменил режим ЧС на всей территории страны. При этом он предупредил, что режим может быть введен снова, если заболеваемость COVID-19 начнет расти. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мировые эксперты в области здравоохранения рекомендуют людям носить маски, особенно в тех случаях, когда трудно соблюдать социальное дистанцирование.

Однако Японская ассоциация педиатров предупреждает родителей, что медицинские маски слишком опасны для маленьких детей. "Маски могут затруднять дыхание, поскольку у малышей узкие дыхательные пути", - отмечают специалисты. Кроме того, ношение масок может создать дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую погоду повышает риск теплового удара. "Жар не покидает маску, из-за чего существует высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и удушье", - подчеркивают в ассоциации.

В заявлении Японской ассоциации педиатров говорится, что до настоящего времени было мало серьезных случаев заболевания коронавирусом среди детей. Также подчеркивается, что большинство детей заразились от членов семьи, при этом практически не было вспышек в школах или детских садах.

В Японии продаются медицинские маски небольшого размера, предназначенные для детей, сообщает ТАСС. Обычно на их упаковке указано, что ношение допустимо в основном с трех лет, отдельные производители иногда пишут в рекомендациях к использованию масок "для детей старше двух лет".

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Американская академия педиатрии (AAP) ранее также заявляли, что детям в возрасте до двух лет не рекомендуется носить тканевые лицевые повязки.-0-