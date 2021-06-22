Японские полицейские-ветераны в возрасте до 87 лет помогут охранять Олимпиаду

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отставные японские полицейские в возрасте от 65 до 87 лет примут участие в качестве добровольцев в охране объектов токийской Олимпиады, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Смотр этого отряда состоялся во вторник в здании столичного полицейского управления, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию национального общественного телевидения Японии.

В группу полицейских-ветеранов сейчас входят 90 человек. Они будут в основном дежурить у Национального стадиона в Токио, где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Ветеранов привлекут к проверке вещей зрителей и регулированию людских потоков. Они будут также просматривать записи в социальных сетях на предмет поиска угроз в адрес участников и гостей Олимпиады.

На церемонии представления отряда выступил 87-летний Юдзо Судзуки, который в качестве полицейского принимал участие в охране токийской Олимпиады 1964 года. Он призвал своих коллег-ветеранов всеми силами помочь молодежи в проведении безопасных и увлекательных летних Игр. Власти Токио пока не объявили, сколько полицейских будет задействовано на нынешней Олимпиаде, однако предполагается, что их будет не менее 5 тыс.-0-