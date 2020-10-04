Японские Sony и Kioxia запросили одобрения США на поставки оборудования Huawei

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские технологические компании Sony и Kioxia обратились к Министерству торговли США для получения одобрения на поставки оборудования китайской корпорации Huawei, находящейся под санкциями со стороны американских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Без согласования этих действий с Минторгом США Sony и Kioxia могут столкнуться с рисками для своей прибыли. Как уточняет Nikkei, на Huawei приходится около 20% объема продаж светочувствительных матриц Sony и определенная доля поставок микросхем памяти Kioxia.

Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Это серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа этого года Министерство торговли США также ограничило 38 дочерним компаниям Huawei доступ к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.-0-