Японские спасатели нашли живыми 19 человек в районе схода оползня

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили в зоне схода оползня в городе Атами (префектура Сидзуока) 19 человек, жизни которых ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на воскресное заявление премьер-министра страны Есихидэ Суга.

"На данный момент у нас есть информация о двух погибших, еще двое пострадали. В настоящее время спасены 19 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесен 130 домам и постройкам", - приводит слова главы правительства агентство Kyodo.

Ранее сообщалось о минимум 20 пропавших без вести, однако власти Сидзуоки считают, что это число может быть и выше. Оползень сошел в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, в субботу утром. Его протяженность составила порядка 2 км. Операция по поиску пропавших без вести продолжается вторые сутки.

Причиной стихийного бедствия стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. В Атами к 3 июля этот показатель составил более 300 мм, что выше месячной нормы.-0-