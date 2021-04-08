Японские ученые: британский штамм коронавируса заразнее обычного в 1,32 раза

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коэффициент распространения британского штамма коронавируса в Японии оказался в 1,32 раза выше, чем у его первоначальной версии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление специалистов японского Национального института инфекционных заболеваний.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные по скорости распространения инфекции за 50 дней - с 1 февраля, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения британским штаммом, по 22 марта. Таким образом выяснили, что коэффициент распространения оказался в 1,32 раза выше, чем у изначальной версии COVID-19. Ученые отмечают, что по этой причине действующие методы профилактики могут оказаться недостаточными.

В настоящее время британский штамм коронавируса наиболее распространен на западе Японии, в частности, в префектуре Осака, которая 7 апреля из-за резкого роста числа новых случаев заражения ввела локальный режим чрезвычайной ситуации. Однако японские ученые предупреждают, что в ближайшее время распространение нового штамма может достигнуть и столичного региона.

Всего с начала пандемии в Японии отмечено 494 тыс. случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 9,3 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 455 тыс. инфицированных, 456 пациентов находятся в тяжелом состоянии.-0-