Японские ученые частично омолодили стволовые клетки костного мозга мышей

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молекулярные биологи из Японии частично омолодили кроветворные стволовые клетки в костном мозге мышей. Благодаря этому в будущем можно будет лечить старческие болезни крови и бороться с последствиями разрушения костного мозга, пишут ученые в Journal of Experimental Medicine, сообщает ТАСС.

За последние годы ученые провели множество экспериментов по частичному или полному омоложению животных. Оказалось, что этого можно добиться, если частично активировать гены, которые связаны с жизнедеятельностью стволовых клеток. Для этого нужно очистить организм животных от престарелых клеток или же воссоздать условия среды, которая характерна для молодого тела. К примеру, в 2005 году американские ученые соединили кровеносные системы молодой и пожилой крыс. В результате мозг и некоторые органы последней стали моложе.

В новом исследовании профессор Токийского университета Атсуси Ивама и его коллеги попытались решить обратную задачу - заставить стареющий организм пополнить запас взрослых стволовых клеток костного мозга, которые превращаются в красные и белые клетки крови.

Для этого биологи извлекали стволовые клетки из костного мозга пожилых грызунов и трансплантировали их в кроветворные органы молодых мышей. Обычно в таких случаях для зачистки костного мозга от предыдущего поколения стволовых клеток используют радиацию, химикаты или другие средства, но во время этого эксперимента биологи решили так не делать.

Чтобы понять, как старение организма влияет на работу генов, которые управляют жизнедеятельностью кроветворных стволовых клеток, биологи сопоставили изменения в уровне активности генов после пересадки с тем, как активно стволовые клетки превращались в "заготовки" клеток крови.

Оказалось, что после пересадки в организм молодых мышей пожилые стволовые клетки омолодились не полностью, а лишь частично. Это проявлялось в том, что они участвовали в образовании новых телец крови не так активно, как родные клетки молодых мышей. Вдобавок они гораздо чаще превращались в заготовки так называемых миелоидных клеток. Это служит одним из признаков старения костного мозга.

Частичное омоложение было связано с тем, что пересадка стволовых клеток нормализовала работу генов, но не очистила ДНК животных от лишних эпигенетических меток, которые накапливаются в геноме млекопитающих по мере старения их организма и влияют на уровень считываемости тех участков генома, с которыми они связаны.

Это говорит о том, что для полного омоложения стволовых кроветворных клеток нужны не только те белки и сигнальные молекулы, которые есть в организме молодых особей. Для этого надо научиться возвращать их эпигенетические метки в то состояние, в котором они находятся в юности. В ближайшее время японские биологи надеются выяснить, как это можно сделать.-0-