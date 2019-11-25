ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 25 ноября 2019
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:46 Землетрясение произошло на юге Китая В мире
08:35 Японские ученые научились определять по капле крови 13 видов рака за два часа В мире
08:29 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября Регионы
08:20 В Кореличском районе сгорел жилой дом: погиб его хозяин Происшествия
08:02 Минчанам предлагают обсудить план развития территорий в Заводском районе Регионы
07:57 Белорусские спортсменки выиграли две медали на молодежном ЧЕ по современному пятиборью Спорт
07:55 Пострадавший на пожаре в Минске мужчина умер в больнице Происшествия
07:55 Польский детский писатель встретится с читателями в Бресте, Пинске и Барановичах Регионы
07:46 Теннисисты Испании стали обладателями Кубка Дэвиса Спорт
07:38 Международный мемориал имени Тани Карпинской по настольному теннису пройдет 2-5 декабря в Могилеве Спорт
07:29 В Китае горняки оказались заблокированы в шахте из-за выброса газа В мире
07:29 В Новополоцке появится школа мира Регионы
07:18 Контактно-кооперационная биржа с производителями Самарской области пройдет в Бресте Регионы
00:58 В Черном море перевернулось судно с овцами В мире
00:35 Четверых британцев осудили за присвоение клада стоимостью 3 млн фунтов стерлингов В мире
24.11.19
23:59 В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина В мире
23:35 Оползень в Италии унес участок дороги на 30-метровой высоте В мире
22:55 Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок В мире
22:29 По меньшей мере 23 человека погибли в авиакатастрофе в ДР Конго В мире
22:25 Белорусские практики по реализации ЦУР продвигаются на международных площадках посредством ПРООН Общество
22:01 Вики Габор: уже не представляю свою жизнь без музыки Культура
21:43 Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале В мире
21:12 Белорусская лыжница Анастасия Кириллова завоевала серебро на соревнованиях в Финляндии Спорт
20:55 ЦИК: 70 наблюдателей удалили с избирательных участков за нарушения законодательства Политика
20:49 Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в 6-м туре российской женской суперлиги Спорт
20:28 Белоруски заняли 5-е место в командном спринте на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше Спорт
20:21 Победителем детского "Евровидения-2019" стала Вики Габор из Польши Культура
20:08 Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси Президент
19:59 Во Франции два человека пропали без вести из-за наводнений В мире
19:37 ФОТОФАКТ: Представление с реконструкцией военно-исторических событий прошло в Уваровичах Регионы
Все новости
Все новости
В мире
25 ноября 2019, 08:35

Японские ученые научились определять по капле крови 13 видов рака за два часа

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские ученые научились с точностью до 99% определять 13 видов рака по крови, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации Toshiba.

В основе нового способа диагностики - выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, выделяемых раковыми клетками. Для анализа требуется всего одна капля крови и примерно два часа времени.

Компания создала специальное портативное устройство со встроенным диагностическим чипом. Тест позволяет определить наличие 13 видов рака, в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря. Он работает даже на ранних стадиях заболевания.

Toshiba рассчитывает, что через несколько лет после завершения необходимых испытаний этот метод диагностики будет применяться повсеместно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
медицина наука Япония
Новости рубрики В мире
Фото Pixabay Землетрясение произошло на юге Китая
Фото en.people.cn В Китае горняки оказались заблокированы в шахте из-за выброса газа
Фото BBC В Черном море перевернулось судно с овцами
Фото Pixabay Четверых британцев осудили за присвоение клада стоимостью 3 млн фунтов стерлингов
Фото EPA В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина
Фото Pixаbay Оползень в Италии унес участок дороги на 30-метровой высоте
Главное
Александр Лукашенко Итог президентского совещания по АПК Витебской области: никаких надстроек и возможность приватизации
Победителем детского "Евровидения-2019" стала Вики Габор из Польши
ЦИК: 70 наблюдателей удалили с избирательных участков за нарушения законодательства
Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси
Топ-новости
РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов
Количество зарядных станций для электромобилей в Беларуси в 2021 вырастет до 500
Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси
Вики Габор: уже не представляю свою жизнь без музыки
Проект нового перечня лицензируемых медпроцедур вынесут на общественное обсуждение
Митинги, вечера памяти - Гомель отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Как разделить недостроенный дом и выселить супруга-дебошира из совместной квартиры - отвечает адвокат
Определены составы белорусских биатлонистов на этап КМ и Кубка IBU
 В Беларуси инициируют меры для защиты туристов и бизнеса от некачественных туруслуг за рубежом
В Японии завершилось заседание глав МИД стран G20
ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Бресте
В Нацбанке рассказали о дальнейших шагах по обеспечению устойчивого развития экономики
Петришенко: личность Кастуся Калиновского должна объединять народы
ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ по парламентским выборам
В "Клубе редакторов" провокации со стороны наблюдателей на выборах назвали рэкетирством из 1990-х
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.