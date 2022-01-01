Японские ученые работают над вакциной для пожизненного иммунитета от COVID-19

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Токийского института медицинских наук работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет, пишет "МИР24".

Исследователи взяли за основу вакцину против оспы, разработанную в XVIII веке. Идея в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются наиболее эффективными, считают специалисты. Отмечается также, что подобный тип вакцины дает незначительные побочные эффекты и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.

По той же информации, первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины пройдут в первой половине 2023 года.