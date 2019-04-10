Японский истребитель F-35A упал в Тихий океан

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который 9 апреля пропал с экранов радаров, упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. Эту информацию подтвердило Министерство обороны Японии, сообщает ТАСС.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются", - сказал глава оборонного ведомства Такэси Ивая. По его словам, на месте падения были найдены несколько фрагментов фюзеляжа самолета.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.

Такэси Ивая 9 апреля распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю.

Упавший самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США также разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.-0-