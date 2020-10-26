Японский премьер-министр намерен завершить переговоры о южной части Курильских островов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию национального общественного телевидения, где сегодня показали заявление политика во время его первой программной речи в парламенте.
Ёсихидэ Суга отметил, что необходимо поставить завершающую точку в переговорах о южной части Курильских островов, не откладывая это до следующих поколений. "С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора", - сказал он.-0-