Японцы выиграли второе олимпийское золото в Токио

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японские скейтбордисты выиграли вторую золотую медаль на Олимпиаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в категории "улица" первое место заняла 13-летняя Момидзи Нисия, набравшая в финале 15,26 балла. Серебряным призером стала бразильянка Раисса Леал, у которой 14,64 очка, бронзовая медаль у еще одной японки Фуны Накаямы (14,49).

Вчера в этой номинации среди мужчин лучшим был Юто Хоригоме, который стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу. Серебро завоевал бразильский скейтбордист Келвин Хофлер, обладателем бронзовой медали стал американец Джаггер Итон.

Скейтбординг впервые включен в программу Олимпийских игр. В Токио скейтбордисты разыгрывают четыре комплекта наград - в номинациях "улица" и "парк" у мужчин и женщин.

Также в Токио наряду со скейтбордингом впервые пройдут олимпийские турниры по каратэ, в котором будут разыграны 8 комплектов наград, по два комплекта олимпийских медалей будут разыграны в баскетболе 3х3, серфинге и спортивном скалолазании.-0-