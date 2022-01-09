Яцек: Евросоюз начинает действовать все жестче по отношению к беженцам

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не в состоянии справиться с большим количеством беженцев, которые стремятся в страны Западной Европы, поэтому начинает действовать очень жестко и резко. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил польский политолог и общественный деятель Александр Яцек, сообщает БЕЛТА.

"Польша не показывает общемировому обществу всей обстановки, которая сейчас происходит на границе. С другой стороны, Евросоюз поменял свои подходы к беженцам за последние даже не годы, за последний месяц. Еще недавно трибунал справедливости Евросоюза наказал Венгрию за так называемый пушинг. Ситуация с выдавливанием беженцев обратно на границу сейчас как-то поменялась. И хотя вот это решение суда всё-таки существует, но этим пушингом уже все занимаются, и никто больше на это не обращает внимания. Это свидетельствует о том, что Евросоюз не в состоянии справиться с тем большим количеством беженцев, которые стремятся в страны Западной Европы и уже где-то откладывает на полку все демократические присутствия и начинает действовать очень жестко и резко", - сказал Александр Яцек.

Он также отметил, что отсутствие публичного расследования ситуации на польском приграничье и продолжение травли в отношении польского военнослужащего Эмиля Чечко - это отвлекающий маневр. Данные действия указывают на то, что проблемы на границе существуют. "Это не дает возможности польским журналистам опираться на его высказывания. Если пошло такое мнение, что это действительно какой-то негодный человек, журналисты не будут его высказывание официально публиковать в польских медиа", - отметил он.-0-