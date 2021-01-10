Явка на парламентских выборах в Казахстане составила уже почти 30%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на проходящих в воскресенье в Казахстане выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента к 12.00 по местному времени составила 28,8%. Об этом сообщила на брифинге член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова, передает ТАСС.

"По состоянию на 12.00 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 28,8% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказала она. Согласно сведениям, представленным ЦИК Казахстана, наибольшая активность избирателей зафиксирована в Северо-Казахстанской области - 34,2%. В Нур-Султане явка составила 24,2%, в Алматы - 15,7%.

На предыдущих выборах в Мажилис, которые прошли в марте 2016 года, явка к полудню по местному времени составляла 40,21%. Депутаты в Мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Мажилис формируется с участием не менее двух партий. Если семь и более процентов голосов получит только одна партия, к распределению депутатских мандатов также допускается политическая сила, занявшая на выборах второе место.

В очередных парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан" (свет Отечества), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (село), Демократическая партия "Ак жол" (светлый путь) и партия "Адал" (честность). Одновременно в республике проходят выборы в маслихаты - местные представительные органы.-0-