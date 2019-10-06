Явка на парламентских выборах в Тунисе достигла 15%

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на парламентских выборах в Тунисе, по данным на 16:30 (по минскому времени), составила около 15%. Об этом в эфире радиостанции Mosaique FM сообщил глава Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ) республики Набиль Баффун.

По его сведениям, уровень участия избирателей остается ниже ожидаемого.

В большинстве регионов страны избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и закроются в 18:00. В отдельных районах республики время работы участков по соображениям безопасности сокращено. Выборы проходят в 33 округах, 27 из них размещены на территории страны.

На 217 депутатских постов в Ассамблее народных представителей претендуют более 15,3 тыс. кандидатов.

По мнению политологов страны, после поражения в первом туре досрочных президентских выборов представителей правящего в стране либерально-демократического лагеря (второй тур запланирован на 13 октября) основными фаворитами парламентских выборов должны стать кандидаты от антисистемных политических сил и выдвиженцы исламистской партии "Ан-Нахда".

Как сообщила Высшая независимая комиссия по выборам, предварительные результаты стартовавшего 4 октября голосования на зарубежных участках также отмечены низкой явкой избирателей. В настоящее время уровень участия граждан страны за рубежом - около 8,6%.-0-