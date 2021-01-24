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24 января 2021, 20:48

Явка на президентских выборах в Португалии превысила 35% за три часа до закрытия участков

Фото sicnoticias.pt
Фото sicnoticias.pt

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на проходящих в Португалии президентских выборах на 16:00 по местному времени составила 35,44%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел Португалии.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 19:00 (22:00 мск). На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов. Предварительные итоги голосования будут объявлены вскоре после закрытия участков.-0-

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