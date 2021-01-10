Явка на выборах президента Кыргызстана за 4 часа голосования составила 9,23%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на досрочных президентских выборах в Кыргызстане к 12.00 по местному времени составила 9,23%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК республики.

Наибольшую активность зафиксировали в городе Ош - 14,07%. В Бишкеке явка составила 9,01%.

Явка на референдуме по состоянию на 12.00 составила 9,28%.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране - парламентскую или президентскую. За пост главы государства борются 17 кандидатов. В день голосования открыто 2,47 тыс. участков, включая 48 за рубежом. Участки на территории республики открылись в 08.00 и закроются в 20.00 по местному времени. Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум по вопросу о форме правления - при активности граждан свыше 30%.-0-