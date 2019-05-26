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Явка на выборах в Европарламент впервые в истории выросла

В мире 26.05.2019 | 23:46

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на выборах в Европарламент выросла впервые в истории и приближается к 51%. На выборах в ЕП в 2014 году она составляла 42,61%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Европарламента.

Он подчеркнул, что это предварительные данные по 27 странам ЕС без Великобритании.

Правящая в Болгарии партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с правой партией "Союз демократических сил", по данным экзитпола, побеждает в стране на проходивших 26 мая выборах в Европарламент. Об этом сообщило социологическое агентство Alpha Research в эфире телеканала BTV.

Коалиция ГЕРБ набирает около 32,7% голосов избирателей, она получит семь мандатов. БСП, набрав 23,2%, остается на втором месте - пять членов Европарламента. Третье место занимает "Движение за права и свободы" - 13,6% - три депутата. Своих представителей в Европарламент отправляют также партия "ВМРО - Болгарское национальное движение" - 7% и коалиция "Демократическая Болгария" - 5,9%, они делегируют по одному депутату. Остальные партии и коалиции, по данным экзитпола, избирательный барьер не преодолели.

Голосование во втором туре выборов президента и депутатов ЕП завершилось 26 мая в Литве.По предварительным данным, проголосовали 42,69% избирателей. С учетом досрочно проголосовавших 10,74% суммарная явка составляет 53,43%. Серьезных нарушений процедуры голосования не установлено.

Партия Хорватское демократическое содружество (ХДС) лидирует на выборах в Европарламент от Хорватии с 23,34%, получая четыре депутатских мандата из 12. Таковы данные экзитполов, опубликованных после закрытия избирательных участков.

На втором месте с тремя мандатами следует Социал-демократическая партия Хорватии, которая набирает 18,38%. По одному своему представителю в Европарламенте получат избирательный список Мислава Колакушича, платформа "Хорватского суверенитета", партия "Живая стена", "Амстердамская коалиция", партия "Независимые за Хорватию".

3,8 млн граждан Хорватии выбирали 12 депутатов из 396 кандидатов от 33 партий.

Консервативная Национальная коалиционная партия (НКП) лидирует на выборах в Европарламент (ЕП) в Финляндии после подсчета почти 50% голосов. Об этом сообщило 26 мая министерство юстиции страны.

Жители Финляндии выбирают 13 депутатов из 269 кандидатов.

У НКП 20,9% голосов. На втором месте - оппозиционная Социал-демократическая партия Финляндии (16,7%), на третьем - оппозиционный "Союз "зеленых" (14,4%). У партии премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр" 13,7% голосов, она потеряла 6% по сравнению с выборами в 2014 году. Далее идут оппозиционные "Истинные финны" (13,1%), "Левый союз Финляндии" (7,4%), Шведская народная партия (5,3%) и "Христианские демократы Финляндии" (5,3%).

Радикальные партии лидируют на выборах в федеральный и региональные парламенты Бельгии. Об этом свидетельствуют опубликованные избирательной комиссией первые предварительные результаты, после подсчета примерно 10% голосов.

На первом месте с примерно 25% голосов остается "Новый фламандский альянс" (НФА), который возглавляет бургомистр Антверпена Барт Де Вевер. На второе место вышла еще более радикальная партия "Влаамс беланг" ("Фламандский интерес"), которая набирает 18% голосов. На третье место выходят христианские демократы с 14% голосов.

Это пока данные только местных парламентских выборов, результаты выборов в Европарламент станут известны после 23 часов, когда закроются последние участки в Италии, голосующей дольше всех стран ЕС.

По франкоязычной части Бельгии - Валлонии обработано пока не более 3% бюллетеней, которые показывают значительный рост популярности зеленых - за партию "Эколо" проголосовали 35% избирателей, на втором месте с 30% либеральное "Реформаторское движение".

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент, набирая около 28% голосов. Таковы данные экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков телеканалом ARD.

Второе место занимают "зеленые" (около 22%), которые оттесняют на третью строчку Социал-демократическую партию Германии (около 15,5%). Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получает около 10,5%, Свободная демократическая партия и Левая партия набирают по 5,5% голосов каждая.

Правом голоса обладали 64,8 млн человек. Явка предварительно составила около 59%.

Германия делегирует в Европарламент 96 депутатов: 28 займут консерваторы ("Европейская народная партия"), 23 - "зеленые" ("Зеленые - Европейский свободный альянс"), 16 - социал-демократы ("Прогрессивный альянс социалистов и демократов"), 10 - правые консерваторы и евроскептики ("Европа за свободу и прямую демократию"), восемь - либералы, пять - левые. Еще шесть мест достанутся представителям прочих партий и движений, а также лицам, не представляющим никакие политические силы.

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) лидирует на выборах в Европарламент в Австрии. Второе место занимает Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), третье - правая Австрийская партия свободы (АПС), сообщило 26 мая Австрийское агентство печати на основе собственного прогноза результатов.

Эти данные не являются экзитполом. Они основаны на опросе 5,2 тыс. избирателей за неделю до голосования.

Согласно этим подсчетам, АНП набирает 34,5% голосов, СДПА - 23,5%, АПС - 17,5%. Кроме того, в Европарламент войдут депутаты от партии "Зеленые", которая набирает 13,5%, и партии "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - 8%. Партия "Европа сейчас" не набрала достаточного количества голосов для попадания в Европарламент.-0-

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выборы, Европарламент
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