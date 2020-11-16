Johnson & Johnson начинает испытания вакцины от коронавируса в Великобритании

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Johnson & Johnson приступает в Великобритании к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса на поздней, третьей, стадии исследования препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

На Британских островах участвовать будут 6 тыс. добровольцев. В целом испытания пройдут в нескольких странах, к ним привлечены почти 30 тыс. человек.

В соответствии с соглашением, достигнутым Johnson & Johnson с британским правительством, добровольцам будет введена вначале доза плацебо или доза эксперименальной вакцины Ad26COV2, а затем, через 57 дней, - вторая доза препарата или же плацебо.

В компании из США не исключают, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.

Ранее в Соединенном Королевстве были запущены испытания на поздней стадии вакцин американской биотехнологической компании Novavax и британско-шведской фармацевтической AstraZeneca, которая разрабатывает препарат с учеными из Оксфордского университета.-0-