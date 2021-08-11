Йота-штамм коронавируса увеличивает летальность на 46-82% - исследование

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм йота коронавирусной инфекции заразнее на 15%, чем предыдущие варианты, и увеличивает летальность на 46-82% среди людей старшего возраста. Об этом заявили эксперты Департамента здравоохранения Нью-Йорка и ученые Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета, чье исследование было опубликовано на портале Medrxiv.org.

Ученые проанализировали эпидемиологические данные, которые были собраны в Нью-Йорке. В результате выяснилось, что передаваемость штамма йота выше примерно на 15-25%, чем у ранее выявленных вариантов. Заражения могут избежать только 10% людей, у которых есть иммунитет на COVID-19. Смертность от варианта йота выше на 46% среди людей в возрасте 45-64, на 82% - среди 64-74-летних и на 62% - среди лиц старше 75 лет.

Штамм коронавируса йота был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, а позже он распространился в других штатах и странах мира.-0-