JPMorgan Chase оценил потери мировой экономики от коронавируса

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики JPMorgan Chase считают, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика может потерять около $5,5 трлн за ближайшие два года, сообщает Bloomberg. Эта сумма превышает объем производства товаров и услуг Японии за год.

"Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома", - предупреждают аналитики с Уолл-стрит. Экономический спад не будет долгим, но для восстановления потребуется время: к докризисным показателям мировой ВВП сможет вернуться не раньше 2022 года.

Ранее СМИ писали, что более миллиарда человек в мире из-за коронавируса оказались под угрозой потери работы или сокращения зарплат. Больше всего могут пострадать работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли. А по оценке ВТО, спад в мировой торговле может превысить 30%. -0-