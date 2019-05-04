Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юг Израиля сегодня утром подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, сообщает израильский "9 канал" .

По данным израильской армии, по населенным пунктам на юге страны, включая города Ашкелон и Сдерот, было выпущено более 90 ракет. Десятки из них были перехвачены израильским комплексом ПРО "Железный купол".

В то же время палестинское информационное агентство "Сафа" сообщает, что по Израилю было выпущено около 150 ракет. В результате обстрела никто не пострадал.

В Ашкелоне местные власти в целях безопасности распорядились открыть бомбоубежища, а также закрыть городские пляжи.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя террористическая группировка "Бригады Аль-Макам".-0-