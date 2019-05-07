Юго-восток Австралии накрыло песчаной бурей

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии песчаная буря накрыла штат Виктория, сообщает телеканал
За несколько минут волна песка поднялась из-за горизонта и обрушилась на жилые дома. Из-за высокой концентрации песка в воздухе резко ухудшилась видимость. Шторм бушевал около часа.
Аналогичное природное явление в январе наблюдали жители соседнего с Викторией штата Новый Южный Уэльс. Тогда песчаная буря окрасила небо в ярко-алый цвет.-0-
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