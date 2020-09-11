Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19

11 сентября, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко последний тест на COVID-19 оказался отрицательным, но от пневмонии она до сих пор лечится. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - отметила Марина Сорока.

Информация о заражении Юлии Тимошенко появилась в конце августа. Состояние ее оценивалось как тяжелое.-0-