Юлия Тимошенко. Фото ТАСС
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Также заразились ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным. Об этом сегодня сообщило агентство РБК-Украина.
Состояние Юлии Тимошенко тяжелое, сказала пресс-секретарь политика Марина Сорока.
По данным Минздрава Украины, в стране за последние сутки выявлено 1987 новых случаев инфицирования. За время пандемии в стране подтвердили уже 104 958 случаев болезни, выздоровели 51 735 человек. Умер 2271 человек.-0-