ЮНЭЙДС на фоне пандемии призывает страны обеспечить соцзащитой самые уязвимые группы населения

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) призывает страны обеспечить социальную защиту самых уязвимых групп населения от последствий пандемии СOVID-19 и связанного с ней экономического кризиса. ЮНЭЙДС напоминает, что для людей с ВИЧ и туберкулезом коронавирус представляет особую опасность, сообщает Центр новостей ООН.

По подсчетам ЮНЭЙДС, из-за коронавируса в ближайшие пять лет могут погибнуть до 10% больных ВИЧ и до 20% пациентов с туберкулезом. Наибольшему риску подвержены женщины и девочки, лица нетрадиционной сексуальной ориентации, наркозависимые люди. В ряде государств многие из них не получают никакой социальной поддержки. "Власти стран должны сделать все для того, чтобы все без исключения граждане получали важнейшие социальные услуги, включая медицинские. Они должны обеспечить необходимое инвестирование в социальные программы, чтобы защитить людей, потерявших средства к существованию", - заявила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима.

ЮНЭЙДС также напоминает о последствиях пандемии COVID-19 для детей. Школы во многих странах закрылись, и далеко не у всех учеников была возможность учиться онлайн или получать школьные обеды. В крайне беззащитном положении оказались беженцы и переселенцы. Их далеко не всегда включают в списки тех, кто нуждается в социальной поддержке, и пандемия лишь усугубила их проблемы. Беженцы не получают необходимую медицинскую помощь и к тому же подвергаются стигматизации - многие воспринимают их как потенциальных разносчиков вируса.

В ЮНЭЙДС подчеркивают, что страны должны сделать все возможное для защиты маргинализированных групп населения, в частности, предоставив им возможность сдать анализы на ВИЧ и COVID-19, в случае необходимости обеспечив их лечением, а также доступом к бесплатным средствам контрацепции.-0-