ЮНЕСКО критикует дискриминацию детей в сфере образования

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) раскритиковала дискриминацию миллионов детей в сфере образования во всем мире. Более четверти миллиарда детей и подростков вообще не имеют доступа к обучению, в то время как миллионы других сталкиваются с дискриминацией из-за своего происхождения, личности или инвалидности, говорится в обнародованном 23 июня докладе ООН "Интеграция и образование: Для всех значит для всех", сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В документе отмечается, что такие дети особенно сильно страдают от последствий пандемии коронавируса, однако главным препятствием к получению хорошего образования является бедность.

По словам авторов доклада, во многих странах меньшинствам и беженцам по-прежнему не предоставляется должного доступа к качественному образованию. Кроме того, во многих странах раздельное обучение детей с ограниченными возможностями и без таковых закреплено законом. В Азии, Латинской Америке и Карибском регионе такое законодательство действует в 40% стран.

В докладе ЮНЕСКО в числе прочего рекомендуется позаботиться о том, чтобы прививать мысль о важности справедливого доступа детей к образованию уже на стадии подготовки педагогического персонала. "Разнообразие среди самого педагогического персонала также способствует интеграции", - подчеркивается в документе. По планам ООН, к 2030 году все люди на Земле должны иметь доступ к качественному образованию.-0-