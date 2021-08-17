ЮНЕСКО призвала защитить объекты культурного наследия в Афганистане

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала международное сообщество защитить объекты культурного наследия в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы организации Тома Малара."ЮНЕСКО внимательно следит за событиями, которые происходят в Афганистане, и координирует свои действия с партнерскими агентствами в системе Организации Объединенных Наций для обеспечения безопасности персонала. Богатое и разнообразное наследие, находящееся на территории Афганистана, имеет исключительную ценность для всего человечества. И это наследие должно быть сохранено", - подчеркнул представитель ЮНЕСКО.Отмечается, что речь идет в первую очередь о Национальном музее Афганистана в Кабуле, Музее исламского искусства в Газни, объектах всемирного наследия ЮНЕСКО - минарете и археологических объектах в Джеме, а также о культурном ландшафте и археологических находках в долине Бамиан.Французские специалисты по охране историко-культурного наследия высказывают опасения за судьбу памятников, расположенных на территории Афганистана. В 2001 году талибы взорвали две бамианские статуи Будды, которые располагались в центральной части страны. По данным археологов, они были высечены в скалах, окружающих долину, в VI веке нашей эры и входили в комплекс буддийских монастырей. Уничтожение ценных памятников культуры тогда вызвало шок и резкое осуждение со стороны международного сообщества.Как напомнили в ЮНЕСКО, в этом месяце исполнилось 65 лет с момента вступления в силу Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В последние годы во время военных конфликтов помимо бамианских статуй Будды были разрушены такие всемирно известные объекты, как исторические памятники Тимбукту (Мали, 2012-2013 годы) и Пальмиры (Сирия, 2015-2017 гогды). Все они были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который составляется организацией с 1978 года.Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-