ЮНЕСКО учредило международную премию имени Менделеева

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение об учреждении международной премии им.Д.И.Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Решение принято 21 октября в Париже на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. Размер премии составит $500 тыс., она будет вручаться ежегодно двум отдельным лауреатам в размере $250 тыс. каждому. Премия будет присуждаться за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества.

Премия имени Менделеева станет единственной и самой крупной премией в области фундаментальных наук в интересах устойчивого развития под эгидой ЮНЕСКО. Первое вручение состоится уже в 2020 году. Планируется, что в состав жюри будут входить выдающиеся представители мировой науки.

В настоящее время под эгидой ЮНЕСКО учреждены 23 премии, в том числе 12 в сфере науки: пять по естественным наукам и семь по социальным и гуманитарным наукам. Стороны, выступающие донорами премий ЮНЕСКО, полностью финансируют премию на протяжении всего периода ее существования (6 лет). Вручение премий ЮНЕСКО обычно проходит в рамках церемонии, организуемой в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщалось ранее, 2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия Периодического закона химических элементов великим ученым Д.И.Менделеевым.-0-