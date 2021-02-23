ЮНЕСКО: закрытие школ из-за пандемии может привести к росту безграмотности в бедных странах

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии COVID-19 две трети стран с низким уровнем дохода вынуждены были сократить расходы на образование. Хотя именно в этих странах образование, наоборот, нуждается в дополнительном финансировании. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

Еще до пандемии, в 2018-2019 годах, страны с высоким уровнем дохода ежегодно тратили по $8 501 на образование каждого ребенка и подростка. В то же время в странах с низким уровнем дохода на одного ребенка тратилось всего $48 в год.

Доля детей в возрасте 10 лет, которые не умеют читать короткие тексты, до пандемии COVID-19 в странах с низким и средним уровнями дохода составляла 53%, в странах с высоким уровнем дохода - 9%. Закрытие школ в связи с COVID-19, как прогнозируют в ЮНЕСКО, может привести к увеличению этого показателя в бедных странах до 63%.

Эксперты подчеркивают, что у многих детей в бедных странах нет компьютеров, смартфонов или даже доступа в интернет, из-за чего в условиях карантина они практически полностью лишены возможности учиться.

Если пандемия затянется и будет и дальше наносить ущерб экономике, разрыв между бедными и богатыми странами, в том числе в сфере образования, только увеличится, предупреждают в ЮНЕСКО.

В организации призвали международное сообщество оказать поддержку бедным странам и инвестировать больше средств в системы образования. "Внешнее финансирование имеет ключевое значение для предоставления беднейшим слоям населения мира возможностей в плане получения образования", - сказала Стефания Джаннини, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования.-0-