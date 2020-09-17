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17 сентября 2020, 09:03

ЮНИСЕФ: мы не можем позволить целому поколению детей стать жертвами пандемии COVID-19

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии COVID-19 резко возросло число детей, живущих в бедности, которая измеряется не только денежными доходами, но и возможностью учиться, лечиться и иметь крышу над головой. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном под эгидой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Центр новостей ООН.

Исследования было подготовлено ЮНИСЕФ и организацией "Спасите детей". Оно показало: рост числа детей, живущих в условиях так называемой многоаспектной нищеты, - одно из серьезных последствий пандемии COVID-19. Сейчас таких детей около 1,2 млрд. А это на 150 млн больше, чем до пандемии.

При анализе многоаспектной нищеты были использованы данные из 70 стран. Они касались доступа к образованию, здравоохранению, жилью, питанию, санитарии и воде. В предыдущем обзоре, проведенном в этих странах еще до пандемии, было установлено: около 45% детей были лишены доступа по меньшей мере к одному из этих благ. Однако новые данные показывают, что ситуация только ухудшилась и в ближайшие месяцы станет еще тяжелее.

"Из-за COVID-19 и мер изоляции, введенных, чтобы предотвратить его распространение, миллионы детей оказались в нищете, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Семьи, уже справлявшиеся с бедностью, снова оказались в беде, а некоторые столкнулись с такими потрясениями, которых не знали раньше. Наибольшую тревогу вызывает то, что мы пока ближе к началу этого кризиса, чем к его концу".

Эксперты отмечают: денежные доходы семей, безусловно, важны, но они дают лишь частичное представление о положении. Чтобы понять весь масштаб нищеты, необходимо проанализировать все проблемы, с которыми сталкиваются дети из уязвимых слоев населения - от медицины и образования до водоснабжения и жилищных условий. В ООН считают, что только улучшение показателей во всех этих областях поможет ликвидировать многоаспектную бедность.

К тому же справиться с нищетой среди детей не удастся без специальных программ социальной защиты, надлежащей налогово-бюджетной политики, повышения занятости родителей и предоставления им оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком.

Особое внимание в новом исследовании уделено проблеме неравного доступа детей к новым технологиям. Сегодня это препятствует получению образования. "Дети, лишенные возможности учиться, с большей вероятностью станут жертвами принудительного труда или ранних браков и на долгие годы окажутся в бедности. Мы не можем позволить целому поколению детей стать жертвами этой пандемии. Правительства и международное сообщество должны предпринять необходимые действия, чтобы смягчить удар", - заявила генеральный директор Международного альянса "Спасем детей" Ингер Эшинг.

Авторы исследования отмечают: сегодня не только растет число бедных - бедные становятся еще беднее. "Мы должны действовать и немедленно сделать все, чтобы дети не лишались образования, лечения, еды, воды и крова над головой", - подчеркнула глава ЮНИСЕФ. Она призвала правительства уделять первоочередное внимание наиболее маргинализированным семьям, расширять системы их социальной защиты, в том числе выплачивать денежные пособия, помогать с налаживанием дистанционного обучения, гарантировать детям медицинскую помощь и снабжать их школьным питанием.-0-

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