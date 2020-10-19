ЮНИСЕФ обеспокоен гибелью детей в Нагорном Карабахе и за его пределами

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоены судьбой детей в Нагорном Карабахе и за его пределами. В фонде назвали чудовищным и неприемлемым ущерб, который наносят детям боевые действия, сообщает Центр новостей ООН.

"Помимо того, что растет число погибших и получивших ранения детей, разрушены и повреждены десятки домов и школ", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ. В Детском фонде также подчеркивают, что многие семьи с детьми в зоне конфликта уже несколько недель находятся в состоянии сильнейшего стресса, для них происходящее - это глубокая психологическая травма.

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"ЮНИСЕФ самым решительным образом призывает стороны к соблюдению режима прекращения огня в гуманитарных целях, о котором они договорились 9 октября, - отмечено в заявлении. - Дети, семьи и гражданская инфраструктура, от которой они зависят, должны быть под защитой. Немедленное прекращение боевых действий отвечает интересам всех детей", - добавили в ЮНИСЕФ.

Ранее в Детском фонде уже выступали с призывом немедленно положить конец вооруженному конфликту в районе Нагорного Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Точное число пострадавших и погибших в результате обострения конфликта не называется.-0-