ЮНВТО прогнозирует падение международного туризма на 60-80%

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) представила 7 мая прогноз, согласно которому количество международных туристов в 2020 году может снизиться на 60-80% из-за COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа.

Организация сообщила, что в первом квартале нынешнего года число туристов сократилось на 22% по сравнению с 2019 годом. Из-за распространения коронавируса и введенных в этой связи ограничений с января по март на 67 млн меньше людей совершали международные поездки. При этом март оказался наиболее пострадавшим месяцем: число прибывающих международных туристов сократилось на 57%.

Организация подчеркнула, что сокращение числа путешественников в период с января по март привело к потере доходов в размере около $80 млрд. Поскольку пандемия продолжается, она может привести к снижению числа международных путешественников в течение всего 2020 года на 60-80% - в зависимости от того, когда будут отменены ограничения на поездки. Эксперты прогнозируют, что это приведет к потере от $910 млрд до $1,2 трлн экспортной выручки от туризма и поставит под угрозу 100-120 млн рабочих мест в туризме. В ЮНВТО подчеркнули, что нынешний кризис, связанный с пандемией COVID-19, - худший для отрасли с 1950 года.

"Мир сталкивается с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения и экономики. Туризм пострадал очень сильно, миллионы рабочих мест в одном из наиболее трудоемких секторов экономики находятся под угрозой", - заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили. В организации добавили, что ожидают восстановления мирового туризма в 2021 году. По их мнению, Азиатско-Тихоокеанский регион восстановится первым.

Коммюнике было опубликовано на следующий день после того, как Статистическое управление Испании сообщило о сокращении числа международных туристов в марте на 64%.-0-