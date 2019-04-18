Юри Ратас утвержден премьер-министром Эстонии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Эстонии предоставил право сформировать новое правительство лидеру Центристской партии Юри Ратасу, сообщает новостной портал BaltNews .

За кандидатуру Юри Ратаса проголосовали 55 депутатов, против - 44. Таким образом, политик утвержден премьер-министром на второй срок.

3 марта в Эстонии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала Партия реформ. Однако лидеру партии Кае Каллас не удалось сформировать правительство большинства.

8 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия "Отечество" подписали трехсторонний договор о создании правительственной коалиции во главе с Юри Ратасом.-0-