Юри Ратас утвержден премьер-министром Эстонии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Эстонии предоставил право сформировать новое правительство лидеру Центристской партии Юри Ратасу, сообщает новостной портал
За кандидатуру Юри Ратаса проголосовали 55 депутатов, против - 44. Таким образом, политик утвержден премьер-министром на второй срок.
3 марта в Эстонии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала Партия реформ. Однако лидеру партии Кае Каллас не удалось сформировать правительство большинства.
8 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия "Отечество" подписали трехсторонний договор о создании правительственной коалиции во главе с Юри Ратасом.-0-
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