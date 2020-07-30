Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса - ВОЗ

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

"Ситуация в Центральной и Южной Америке является довольно сложной. Во многих странах наблюдается высокий уровень передачи инфекции", - отметил Майкл Райан.

По мнению ВОЗ, Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи вируса, и континенту необходимо проделать большую работу. "Это сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам. Но есть и определенные подвижки", - добавил Майкл Райан.

Параллельно директор программы ВОЗ призвал другие страны продолжать оказывать поддержку и проявлять солидарность с регионом.-0-