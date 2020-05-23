Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса - ВОЗ

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, сообщает Reuters.

"В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни", - отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Наиболее сильно пострадала Бразилия, которая вышла на второе место в мире по числу заразившихся COVID-19.

В Африке подтверждено уже более 100 тыс. случаев коронавируса. COVID-19 пришел во все страны континента с момента подтверждения первого случая в регионе 14 недель назад. Всего в Африке подтверждено 3,1 тыс. смертей.

Как отметила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, на данный момент в Африке сейчас нет большого количества смертей, которые опустошили другие регионы мира. Тем не менее, по ее мнению, это не повод для успокоения, поскольку системы здравоохранения стран хрупки и им будет сложно справиться с внезапным увеличением числа случаев COVID-19.-0-