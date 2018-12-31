Южная Корея отказывается от пластиковых пакетов

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на пластиковые пакеты в торговых точках вступает в силу в Южной Корее с 1 января 2019, сообщает агентство "Ренхап".

Ограничение коснется 11 тыс. супермаркетов и 2 тыс. аутлетов. Вместо пластиковых пакетов продавцы будут продавать покупателям бумажные или матерчатые пакеты. Пластиковую упаковку разрешат для мяса и рыбы, она останется в прачечных и химчистках. За нарушение этого запрета магазины могут заплатить штраф в 3 млн вон ($2,6 тыс.). До этого в стране действовал запрет на бесплатные пластиковые пакеты.-0-