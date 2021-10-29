Республика Корея с 1 ноября начнет частичную отмену карантинных ограничений

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея с 1 ноября вступит в первый этап постепенного возвращения к привычной жизни благодаря достижениям поставленных властями целей по вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гем, выступая в городе Ульсан на совещании по вопросам борьбы с пандемией, пишет ТАСС.

Первый этап предусматривает смягчение карантинных мер и увеличение разрешенного числа участников частных встреч. В них смогут собираться до 10 человек. При этом снимаются требования об обязательной вакцинации большей части из них.

Теперь вход в тренажерные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения станет возможен только при предъявлении свидетельства о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус. Предполагается, что первый этап будет действовать до 28 ноября, после чего правительство примет решение о его продлении или переходе к следующей фазе нормализации.

Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что за сутки 28 октября в стране выявлены 2124 пациента с СOVID-19. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кенгидо, продолжает превышать средний по стране. В четверг на его долю пришлись 78% новых случаев инфекции.-0-