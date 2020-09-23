К борьбе с лесными пожарами в Орегоне привлекли коз

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США жители города Форест-Гроув (штат Орегон) для борьбы с лесными пожарами обратились к услугам компании, которая занимается перевозкой и выпасом коз. Об этом сообщает телеканал МИР24.

Около 200 животных доставили из соседнего штата Вашингтон. Компания Healing Hooves перевозит коз через северо-запад в регионы, подверженные лесным пожарам. В таких районах парнокопытные съедают сухую траву, которая может стать причиной возгорания. Отмечается, что за неделю козы могут справиться с растительностью на площади в 5 га. Чтобы животные не разбегались по округе, используют электрический забор.

Противопожарная обработка - лишь одна из областей, в которых задействуют коз. Обычно к услугам подобных компаний прибегают те, кто планирует убрать со своего двора лишнюю траву. Однако в таких случаях речь идет о десятке парнокопытных, а не сотнях.

Вместе с тем власти Орегона отмечают, что природных пожаров с каждым днем становится все меньше. На этой неделе площадь ни одного из возгораний не выросла более чем на 120 га, при этом уровень загрязнения воздуха в штате находится в пределах нормы. Однако площадь пожаров все еще остается существенной, а риск новых очагов - чрезвычайно высоким.-0-