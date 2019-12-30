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30 декабря 2019, 20:15

К Маврикию приближается суперциклон

Фото lemauricien.com
Фото lemauricien.com

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Кальвиния" к ночи достигнет юго-восточного побережья островного государства Маврикий, сообщает газета Le Mauricien.

По шкале силы циклонов RSMC, надвигается суперциклонный шторм. Это ураган, способный вырывать деревья с корнем и наносить серьезные повреждения зданиям. Метеослужба прогнозирует скорость ветра до 60 м/с.

В связи с этим международный аэропорт вблизи Порт-Луи прекратил обслуживание рейсов. Запрещен выход в открытое море прогулочным судам. Власти рекомендуют всем жителям острова оставаться в домах или укрытиях.-0-

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