К Маврикию приближается суперциклон

Фото lemauricien.com
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Кальвиния" к ночи достигнет юго-восточного побережья островного государства Маврикий, сообщает газета Le Mauricien.
По шкале силы циклонов RSMC, надвигается суперциклонный шторм. Это ураган, способный вырывать деревья с корнем и наносить серьезные повреждения зданиям. Метеослужба прогнозирует скорость ветра до 60 м/с.
В связи с этим международный аэропорт вблизи Порт-Луи прекратил обслуживание рейсов. Запрещен выход в открытое море прогулочным судам. Власти рекомендуют всем жителям острова оставаться в домах или укрытиях.-0-