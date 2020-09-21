К механизму COVAX присоединились 64 страны с высокими доходами

21 сентября, Минск Корр. БЕЛТА/. К международному механизму COVAX присоединились 64 страны с высокими доходами на душу населения. Его цель - обеспечить на справедливой основе все страны вакцинами от коронавируса, когда препараты появятся, сообщает ТАСС.

Решение об участии приняли правительства государств на всех континентах, в том числе 29 стран в Европе. Ожидается, что в ближайшее время к инициативе присоединятся еще 39 стран.

По словам главы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сета Беркли, такая поддержка очень важна. Он считает, это позволит начать подписание официальных соглашений с производителями и разработчиками вакцин, чтобы получить необходимые дозы прививок к концу 2021 года.

Участие стран с высокими доходами поможет государствам с низкими доходами получить вакцину от коронавируса.

Механизм COVAX совместно запустили ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.-0-