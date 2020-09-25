К механизму по вакцинам COVAX уже присоединились 67 стран

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К международному механизму COVAX присоединились 67 стран с высокими доходами на душу населения, еще 34, как ожидается, предпримут такой шаг. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Цель COVAX - обеспечить странам равный доступ к вакцинам от коронавируса. "Число присоединяющихся к механизму COVAX растет день ото дня", - сказал гендиректор ВОЗ. Участники COVAX будут работать с 92 государствами, которые имеют низкие доходы и нуждаются в поддержке.

По словам главы ВОЗ, инициативе по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19, частью которой является COVAX, в настоящее время требуется финансирование в размере $35 млрд.-0-