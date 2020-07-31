К восточному побережью Флориды приближается ураган "Исаиас"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил режим ЧС на восточном побережье штата в связи с приближением урагана первой категории "Исаиас".
"Хочу заверить жителей штата в том, что Флорида полностью готова к этому и другим штормам в нынешний период ураганов", - заявил он на пресс-конференции в столице Талахасси, которую транслировала телекомпания NBC . Губернатор призвал жителей прибрежных районов запастись продуктами на семь дней.
Ураган сформировался в Атлантическом океане вблизи Багамских островов, сейчас его эпицентр находится в 470 км от Нассау и смещается к северо-западу со скоростью 26 км/ч. Скорость ветра в эпицентре достигает 33,3 м/сек. Ожидается, что вечером 31 июля на восточное побережье Флориды обрушатся ливневые дожди со шквалистым ветром.-0-